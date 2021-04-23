Неуплата алиментов превратила «отца года» в фигуранта уголовного дела в Приморье

Теперь должник - фигурант уголовного дела. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили против жителя Владивостока. Следствие обвиняет приморца в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

- По версии органа предварительного расследования, в декабре 2016 года решением мирового суда Советского района Владивостока на мужчину возложена обязанность по уплате алиментов в пользу несовершеннолетней дочери, 2011 года рождения, ежемесячно в размере 13 860 рублей, - сообщили в прокуратуре Приморского края.

Из-за того, что «отец года» не платил алименты, его привлекли к административной ответственности. Ему назначили 100 часов обязательных работ. Только вот и это распоряжение суда мужчина выполнять не стал и продолжил уклоняться от своих обязанностей.

В итоге всего за 2 года у него накопилась задолженность в размере больше 330 тысяч рублей. Дело перешло из разряда административного в уголовное. Материалы уже направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14