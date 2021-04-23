Детские хоккейные команды Приморья играют на призы «Единой России»

Краевой Турнир по хоккею среди детских дворовых команд на призы «Единой России» стартовал 22 апреля во Владивостоке. Более ста спортсменов 11-12 лет вступили в игру на льду одной из крупнейших спортивных арен Дальнего Востока – КСК «Фетисов Арена».

Финальные матчи Турнира, по итогам которых будут названы призеры соревнований, состоятся в это воскресенье, 25 апреля. Вход в эти дни в КСК «Фетисов Арена» открыт для всех желающих.

Напомним, Турнир по хоккею среди детско-подростковых команд проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Детский спорт» при поддержке Правительства Приморского края и хоккейного клуба «Адмирал Владивосток». Исключением стал только 2020 год, когда мероприятие было отменено из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Расписание матчей:

22 апреля

17:00 - 18:15 ВИТЯЗЬ (с. Черниговка) - ТАВРИЯ (Надеждинский район).

18:30 - 19:45 ВЕРТИКАЛЬ (г. Дальнегорск) - СТАРТ (г. Дальнереченск).

23 апреля

9:00 - 10:15 Кедр (Красноармейский район) - САМУР (пгт. Лучегорск).

10:30 - 11:45 Вертикаль (г. Дальнегорск) - ТАВРИЯ (Надеждинский район).

11:45 - 12:00 Открытие соревнований.

12:15 - 13:30 СТАРТ (г. Дальнереченск) - ВИТЯЗЬ (с. Черниговка).

13:45 - 15:00 САМУР (пгт. Лучегорск) - ТАВРИЯ ( Надеждинский район).

15:15 - 16:30 КЕДР (Красноармейский район) - ВИТЯЗЬ (с. Черниговка).

24 апреля

08:00 - 09:15 Вертикаль (г. Дальнегорск) - Кедр (Красноармейский район).

09:30 - 10:45 СТАРТ (г. Дальнереченск) - Таврия (Надеждинский район).

11:00 - 12:15 САМУР (пгт. Лучегорск) - ВИТЯЗЬ (с. Черниговка).

12:30 - 13:45 Кедр (Красноармейский район) - ТАВРИЯ (Надеждинский район).

14:00 - 15:15 Вертикаль (г. Дальнегорск) - САМУР (г. Лучегорск).

25 апреля

09:00- 10:15 КЕДР (Красноармейский район) - СТАРТ (г. Дальнереченск).

10:30 - 11:45 Вертикаль (г. Дальнегорск) - ВИТЯЗЬ (с. Черниговка).

12:00 - 13:15 СТАРТ (г. Дальнереченск) - САМУР (пгт. Лучегорск).

13:30 - 14:00 Закрытие соревнований, награждение участников.