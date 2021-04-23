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Общество23 апреля 2021 10:40

«Кто ты, воин?»: разъяренный житель Владивостока разбил машину такси

Разборки мужчин не обошлись без кулачных боев
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Бой мужчины начали прямо на улице.

Бой мужчины начали прямо на улице.

Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось на просторах интернета. Снято оно во Владивостоке на Некрасовской улице. Герои видео: трое мужчин, притом, непосредственными участниками конфликта стали лишь двое, один приморец выступил в роли стороннего наблюдателя. Так вот, пока один мужчина просто стоял и «созерцал», водитель такси доставал из багажника что-то похожее на палку из пластика и замахивался на противника. В итоге удар угодил парню в руку, а само орудие разломалось на части. Но на этом все не закончилось.

Пострадавший от палки мужчина начал крушить машину такси, хаотично нанося удары по стеклам и зеркалам. Затем приморцы принялись колотить друг друга.

Чем закончилась вся эта история – пока неизвестно. Среди пользователей сети есть предположение, что конфликт начался из-за того, что пассажир не заплатил за проезд. Сейчас приморцы активно обсуждают видео, которое очевидец разместил в интернете.

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