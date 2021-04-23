«Восточный Порт» и жители Врангеля почтили память Виктора Васяновича

Сотрудники компании АО «Восточный Порт» и волонтёры Фонда «Восточный Порт», представители общественности и властей, а также неравнодушные жители Врангеля приняли участие в митинге памяти первого начальника Восточного Порта – Виктора Андреевича Васяновича. 22 апреля 2021 года легендарному руководителю предприятия исполнилось бы 82 года. Мероприятие прошло в Парке Победы, около памятника Виктору Васяновичу.

Выступавшие на митинге отметили, что имена Восточного Порта и первого его начальника – Виктора Андреевича Васяновича – в сознании многих неразделимы – 13 лет своей трудовой биографии, с 74-го по 87-й годы, он отдал он строительству и развитию Порта. Все эти годы Виктор Андреевич упорно и целеустремлённо работал. Он был руководителем не только грамотным, имеющим глубокие знания и огромный авторитет, но и очень чутким, отзывчивым, внимательным к людям. Всей своей деятельностью, отношением к работникам, заинтересованным общением с трудовыми коллективами, Виктор Андреевич подавал пример своим современникам и по настоящее время остаётся образцом умного и дальновидного руководителя.

Виктор Андреевич справедливо считал, что докеры должны не только ударно трудиться в самом современном порту страны, но и жить в достойных условиях. Поэтому в начале 70-х, одновременно с отсыпкой первых грузовых причалов, началось развитие и припортового посёлка Первостроителей, которое затем продолжилось и в Береговом. В сжатые сроки во Врангеле были возведены электроподстанции, построены благоустроенные жилые дома, магазины, больница, дом культуры, школы, детские сады, точки общепита и другие объекты социальной инфраструктуры, централизованные системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Многие из них по настоящее время служат жителям посёлка, находясь на обслуживании градообразующего предприятия Врангеля – АО «Восточный Порт».

– При первом начальнике «Восточного Порта» начали складываться портовые традиции, которые мы бережем и сегодня, спустя почти полвека. Мы постоянно совершенствуем условия труда, оказываем социальную поддержку работникам и их семьям, – подчеркнул в своём выступлении Управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Два года назад Фондом было принято решение о создании стипендии для школьников имени Виктора Андреевича Васяновича – за особые успехи в учебе, спорте и общественной жизни. Наименование стипендии выбрано не случайно – трудолюбие и выдающиеся качества лидера, отличавшие Виктора Андреевича, сама его харизматичная личность – должны стать и уже становятся примером для подрастающего поколения.

– Стипендия имени Виктора Васяновича «создала» для каждого из нас условия дополнительной мотивации к тому, чтобы самим добиваться новых достижений не только в учёбе, но и в других сферах, – отметила в своём выступлении волонтёр Фонда «Восточный Порт», ученица средней школы №20 Виктория Алексеева. – Большое спасибо от всех нас, молодых людей Врангеля, Фонду «Восточный Порт» за сохранение памяти, исторического наследия нашей малой родины – это, в первую очередь, необходимо, чтобы больше знать о том, как и кем строился посёлок, в котором мы живем.

К слову, в настоящее время узнать интересные факты из трудовой биографии и личной жизни Виктора Васяновича может любой желающий. Благодаря любознательности и целеустремлённости одного из стипендиатов – учащегося школы №18 посёлка Врангель Владислава Болотова и помощи его педагога Татьяны Михайловны Авдеевой, страница, посвящённая первому начальнику Восточного Порта, появилась в интернете, на сайте Википедии.

Виктор Андреевич Васянович

Родился 22 апреля 1939 года в с. Спасск Прокофьевского района Кемеровской области в семье служащих.

Окончил Одесский институт инженеров морского флота.

В 1961 году по распределению приехал в Находкинский морской торговый порт, где работал стивидором, диспетчером, заместителем начальника порта по эксплуатации.

В декабре 1973 года назначен замначальника Находкинского морского торгового порта по «Восточному Порту», а 26 апреля 1974 года утвержден в должности начальника «Восточного Порта».

В сентябре 1987 года освобожден от занимаемой должности в связи с выездом на строительство порта на Кубе. Вернувшись на Родину В.А. Васянович работал начальником морской администрации «Восточного Порта».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалью «За доблестный труд».

В память о легендарном руководителе в 2008 году в центре посёлка установлена скульптура В.А. Васяновича, его именем названа одна из улиц Врангеля, а также ученическая стипендия.