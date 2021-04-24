«Сын отказался от нее»: жительница Приморья просит горожан помочь бабушке-инвалиду

На пост уже отреагировали десятки горожан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тревожное сообщение появилось в одной из приморских групп в сети. Автор послания просит жителей Владивостока о совете, так как в помощи сильно нуждается ее знакомая бабушка с инвалидностью.

- Есть ли в нашем городе стоматологическая клиника, в которой предоставляют скидку для инвалидов. Может, где-нибудь есть цена ниже 13 тысяч рублей за один пластмассовый протез. Знакомая бабушка-инвалид, нет верхних зубов, кушать не может почти. Откладывает деньги с пенсии сколько может. Сын отказался от нее, не помогает. Надеемся, что есть такие клиники, - пишет девушка.

На крик о помощи уже откликнулись десятки горожан. Каждый пытался быть полезным и писал в комментариях названия стоматологий, куда они когда-то обращались. Многие даже готовы оказать финансовую помощь, если такую клинику все же не удастся найти.

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