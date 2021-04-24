Судьбу решил Мировой судья. Девушку из Артема наказали за ДТП и побег с места аварии

Теперь девушке придется на год стать пешеходом. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Авария случилась в Артеме в районе дома №134 на Кирова. Госавтоинспекция установила, что виновником ДТП оказался водитель Honda Fit, который не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. Только вот автомобилист скрылся с места происшествия, бросив машину. Ее потом отвезли на стоянку временному задержания. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили личность владелицы автомашины Honda Fit. 22-летнюю жительницу Артема вызвали в отдел полиции. Она рассказала, что покинула место происшествия, потому что испугалась ответственности, - сообщают в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. - Стаж вождения составляет 2 года. В текущем году девушку пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В итоге в отношении девушки был составлен административный протокол по двум статьям. По решению мирового судьи дальневосточницу лишили прав на вождения сроком на 1 год. Вместе с тем, ей еще предстоит погасить административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

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