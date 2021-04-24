«Подошел сзади и схватил за шею»: во Владивостоке осудят мужчину за нападение на незнакомку

Теперь нападавшему грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: Александр ГРЕБЕННИКОВ

Прокуратура Первореченского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили против мужчины. Гостя краевого центра обвинили в грабеже с применением насилия

- По версии следствия, в октябре 2020 года в ночное время житель одного из городов Приморского края на надземном пешеходном переходе увидел незнакомую девушку. Подойдя к ней сзади, сдавил ей шею и выхватил из рук мобильный телефон. После чего прижал потерпевшую к перилам и достал из ее рюкзака денежные средства в размере 200 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В итоге мужчина скрылся с места преступления вместе с награбленным, распорядившись им по своему усмотрению. К счастью, преступление попало в объектив камер, установленных на улицах города. В итоге мужчину удалось задержать.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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