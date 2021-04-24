Поворот не туда. Странное ДТП случилось перед мостом на Второй речке во Владивостоке

Поворот оказался слишком крутым. Фото: Комсомольская правда

Авария случилась 24 апреля в районе остановки Магнитогорская. Мужчина за рулем автомобиля, вероятно, не справился с крутым поворотом и въехал на клумбу, оставив позади себя дорогу. ДТП перед мостом на Второй речке многие автомобилисты сочли странным.

Сама авария попала в объектив камеры наши читателей, которые поделились с нами снимками последствий случившегося. Скорее всего, сейчас мужчина ждет сотрудников полиции, чтобы оформить ДТП.

Машина теперь стоит одиноко на клумбе. Фото: Комсомольская правда

Тем временем «Комсомолка» задалась вопросом, насколько опасен этот поворот для автомобилистов. Или же в этой аварии дело лишь в водителе, который не справился с разворотом и допустил ДТП? Возможно, вы сами уже попадали в такую ситуацию и вам есть, что сказать – делитесь своими мнениями в комментариях под это статьей.

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