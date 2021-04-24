«Избивал ногами, руками и металлическим ковшом»: угрозы поджечь дом дошли до жестокого убийства в Приморье

Теперь ему грозит тюрьма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершили расследование уголовного дела, которое возбудили против 47-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.

- По версии следствия, 18 февраля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома по улице Парковая в пгт. Славянка, в ходе ссоры с 34-летним братом своей сожительницы стал избивать его руками, ногами и металлическим ковшом. От полученных повреждений потерпевший скончался, - сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Как отмечают в ведомстве, конфликт назрел еще давно. Умерший вел асоциальный образ жизни, даже угрожал, что подожжет дом, в котором живет его сестра и другие родственники. В итоге семейная ссора переросла в семейную драму.

Следователи уже направили уголовное дело вместе с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит длительное лишение свободы.

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