«Все летает»: шквалистый ветер снес кафе и мойку у ТЦ «Черемушки» во Владивостоке

Поломанные ветки и витающие заборы - еще цветочки. Фото: принтскрин видео.

24 апреля Приморье оказалось во власти сильного шквалистого ветра. Во второй половине дня тучи сгустились над Владивостоком. Погода в дальневосточной столице оставляла желать лучшего, уже несколько часов жителей краевого центра не покидает ощущение, что вот-вот ливанет. В это время ветер разгулялся ни на шутку.

Как сообщают наши читатели, стихия разрушила кафе и мойку у торгового центра «Черемушки». Работники сейчас занимаются разбором конструкций, которые уцелели после нападения ветра. «Тут все летает» - говорят очевидцы.

Между тем, в некоторых районах Владивостока уже прошли локальные дожди. Однако, судя по характеру погоды, это еще далеко не все. Сломанные ветки деревья и летающие заборы – только цветочки. Ягодки еще впереди.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за поведением стихии.

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