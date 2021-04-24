Едва не погиб в огне. Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре в Приморье

Чудом мужчина не пострадал в огне. Фото: Артем КИЛЬКИН

24 апреля днем на пульт пожарной охраны Артема поступило сообщение о возгорании в частном доме на Вокзальной улице. Первый расчет прибыл на место происшествия спустя 4 минуты после сигнала. Сотрудники МЧС провели разведку и установили, что горят веранда и кровля дома.

- В 14.39 пожар был локализован, в 15.00 ликвидировано открытое горение, а в 15. 44 - полностью ликвирован. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, чо спасатели вывели на свежий воздух мужчину 1950 года рождения, который находился в отрезанному дымом помещении. К счастью, после произошедшего спасенный не пострадал, и помощь медиков ему не потребовалась. Всего в тушении пожара принимали участите 12 сотрудников и три единицы техники.

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