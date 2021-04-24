«Пассажира увезла скорая»: очередной водитель такси спровоцировал ДТП в Приморье

Пользователи сети обсуждают последствия аварии. Фото: instagram/dpskontrol_125rus

Об очередной аварии с участием именитого перевозчика сообщили в сети. Как утверждают очевидцы, водитель такси ехал со стороны Артема в направлении Шкотово. На одном из опасных участков автомобилист набрал большую скорость и наехал на ограждение. Но на этом ДТП не закончилось. Затем машина выехала на встречную полосу движения и врезалась в газель. Как отмечают свидетели, в результате происшествия пострадал пассажир такси.

- Увезла карета скорой помощи для оказания медицинской помощи! Водители не пострадали, автомобили получили серьезные повреждения, - сообщают очевидцы.

Вместе с тем, приморцы обеспокоены частотой аварий с участием водителей такси. Статистика слишком тревожная. У некоторых комментаторов даже развился страх поездок на такси. На момент публикации официальной информации по этой аварии не поступало.