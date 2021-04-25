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Общество25 апреля 2021 3:24

Умеренный плюс и ветер: синоптики рассказали, какие сюрпризы приготовила погода приморцам

Осадков на большей территории края не ожидается, лишь на севере Приморья сегодня может пройти небольшой дождь
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье сегодня, 25 апреля. Так , на большей территории сегодня будет без осадков, на севере местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+18°C, сообщает "Примпогода".

Во Владивостоке сегодня осадков не ожидается. Днем и вечером будет переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Из-за этого температура воздуха поднимется до +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня он усилится до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

В Находке также не ожидается осадков при переменной облачности. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного. Воздух прогреется до +13...+15°C.