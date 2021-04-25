В Приморье разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю Софью

Ориентировка на пропавшего подростка

В Приморье разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю Софью Юркову. Она ушла из дома 23 апреля и до сих пор не вернулась домой.

Софья проживает в городе Большой Камень Приморского края. 23 апреля она вышла из дома по адресу ул. Горького, д. 4 и бесследно исчезла.

Рост Софьи 165 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, стрижка «каре» с выбритыми висками. В день пропажи была одета в серо-зелёную куртку, чёрные штаны, чёрную футболку и чёрные кроссовки, при себе имела чёрный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, волонтеры ПРОО "Примпоиск" просят обратиться по телефонам: 8 (42335) 5-36-58 – МО МВД России «Большекаменский» или 102 – полиция, 8 924 239 02 64, 8 914 663 45 54 – волонтёры.