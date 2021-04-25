Полиция поймала объявленного в федеральный розыск приморца, организовавшего наркопритон

Приморец будет дожидаться приговора суда в следственном изоляторе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Приморец, объявленный в федеральный розыск за организацию наркопритона, был пойман в Артеме. Мужчина более года скрывался от правосудия.

Все произошло еще в марте 2020 года. Тогда полицейские получили информацию о том, что в одном из частных домов Артема по улице Ключевой владелец обустроил наркопритон. Полицейская проверка подтвердила этот факт.

Когда же стражи порядка попали в домовладение, они нашли не только самого организатора, но и его "клиентов" - четырех граждан. Все они по данным медицинского освидетельствования находились в состоянии наркотического опьянения. В притоне были найдены предметы для изготовления и употребления наркотиков.

Организатор притона стал фигурантом уголовного дела. Выяснилось, что на протяжении месяца он предоставлял наркоманам свое жилище. Суд решил не заключать приморца под стражу и назначил ему подписку о невыезде. Однако подсудимый не явился на судебное заседание. Более того, он попытался скрыться от органов правосудия. Именно поэтому он был объявлен в федеральный розыск.

Почти год мужчина прятался от полицейских, но все же был схвачен полицейскими и доставлен в отдел полиции.

Теперь суд принял более жесткие ограничительные меры. Судебного заседания фигурант уголовного дела будет ожидать в следственном изоляторе.