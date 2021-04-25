9 миллионов рублей в неделю: за семь дней 66 приморцев стали жертвами телефонных мошенников

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В Приморье только за последнюю неделю 66 человек лишились своих сбережений, попавшись на удочку телефонных и IT-мошенников. Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 9 миллионов рублей. Полиция Приморья рассказывает, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

1. Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды.

2. Если Вам поступает сообщение или звонок подобного содержания, прекратите разговор. Позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты, официальном сайте банка или в договоре об оказании услуг, либо обратитесь в ближайшее отделение. Важно, не перезванивайте на тот номер, с которого вам поступил подозрительный звонок.

3. При совершении сделок в интернете необходимо быть бдительными: финансовых потерь вам поможет избежать предварительный сбор информации о предполагаемой стороне онлайн-сделки. Есть несколько признаков, указывающих на то, что вы попали на мошенников: низкая цена на товар (услугу), негативные отзывы, переход на общение в мессенджере, за которым, как правило, следует предложение оплатить товар по предлагаемой ссылке. При наличии этих факторов лучше отказаться от сделки.

4. Если Вам кажется, что Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию!

Важно объективно оценивать риски, касающиеся денежных переводов, и ни под каким предлогом не сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и пароли. Проведите профилактические беседы со своими родными и близкими. Пожилые родственники, как правило, чаще всего становятся жертвами аферистов.