34 тысячи жителей Владивостока вышли на общероссийский субботник

Во Владивостоке прошел общегородской субботник. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке более 34 тысяч жителей вышло на общероссийский субботник. Совместными усилиями горожане приводили в порядок общественные пространства, парки, скверы, пляжи.

Всероссийский субботник в этом году посвятили городской среде и экологичному поведению. Он ознаменовал скорый старт голосования за новые объекты благоустройства на единой платформе 25.gorodsreda.ru. Так, один из масштабных субботников прошел в районе Второй Речки. Эту территорию благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Уборкой территорий вместе с жителями занялись и свыше 1 100 представителей управляющих компаний города. Собранный мусор, ветки и шины вывозили работники муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока», управляющие компании и представители бизнеса.

Вывоз собранных во время субботника автопокрышек, веток и мусора муниципальные предприятия продолжат и на следующей неделе.