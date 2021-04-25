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Общество25 апреля 2021 7:41

34 тысячи жителей Владивостока вышли на общероссийский субботник

В порядок приводили территории дворов, парков, скверов, на территориях школ, детских садов и пляжей и других городских пространствах
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке прошел общегородской субботник.

Во Владивостоке прошел общегородской субботник.

Фото: vlc.ru

Во Владивостоке более 34 тысяч жителей вышло на общероссийский субботник. Совместными усилиями горожане приводили в порядок общественные пространства, парки, скверы, пляжи.

Всероссийский субботник в этом году посвятили городской среде и экологичному поведению. Он ознаменовал скорый старт голосования за новые объекты благоустройства на единой платформе 25.gorodsreda.ru. Так, один из масштабных субботников прошел в районе Второй Речки. Эту территорию благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Уборкой территорий вместе с жителями занялись и свыше 1 100 представителей управляющих компаний города. Собранный мусор, ветки и шины вывозили работники муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока», управляющие компании и представители бизнеса.

Вывоз собранных во время субботника автопокрышек, веток и мусора муниципальные предприятия продолжат и на следующей неделе.