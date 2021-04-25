Стало известно, в каком формате пройдет Восточный экономический форум в 2021 году

Во Владивостоке продолжается подготовка к VI Восточному экономическому форуму, запланированному на 2-4 сентября 2021 года. Из-за пандемии коронавируса было много вопросов относительно формата проведения мероприятия, однако, как стало известно, очный формат мероприятия будет сохранен, но с обязательными ограничениями.

Заместитель председателя Правительства края Константин Шестаков заявил, что форум будет организован в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Участникам ВЭФ надо будет сдать 2 ПЦР-теста и еще один перед отъездом. Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно будет прямо на площадке форума.

«VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ, как коммуникационной площадки, особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума также, как и раньше, будут транслироваться в сети интернет через официальный сайт форума. Кроме того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио», – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

В программе форума останутся спортивная и культурная часть. Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, мероприятия по парусному спорту, благотворительный забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, выставка «Улица Дальнего Востока», ставшая традиционным мероприятием форума, и выступления творческих коллективов. Эти мероприятия уже включены в программу форума.

В рамках будущего форума предлагается рассмотреть темы, связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и финансовой сферах, а также различные аспекты международных отношений.