Смотреть страшно: в ДТП под Смоляниново погибло два человека

Автомобиль Honda CR-V опрокинулся на крышу. Фото: 25.mvd.ru

В Приморье на дороге Артём-Находка-порт Восточный произошло ДТП, в котором погибло два человека, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла на 47 километре автодороги. полиция установила, что 41-летний водитель Honda CR-V ехал в сторону Владивостока. На большой скорости он не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся на крышу.

43-летний пассажир автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.

Известно, что стаж вождения погибшего 4 года, за последний год он нарушал правила дорожного движения.

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП, в том числе и проверить версию о том, что водитель был в нетрезвом состоянии.