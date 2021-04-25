Синоптики изменили прогноз по супертайфуну SURIGAE, который идет в сторону Приморья

Тайфун SURIGAE обрушился на Филиппины, достигнув максимальной категории. Фото: "Примпогода".

Синоптики изменили прогноз по супертайфуну SURIGAE, который идет в сторону Японии и Приморья, сообщает "Примпогода".

17 апреля тайфун обрушился на Филиппины, достигнув пятой, максимальной категории. Ночью 21 апреля он покинул Филиппинское море и в первой половине дня сместился к северо-востоку от острова Лусон. Уже 22 апреля он повернул на северо-восток, и далее медленно смещался на восток. Все это время он терял свою силу.

Синоптики продолжают наблюдать за ходом тайфуна, но уже точно можно сказать, что на севере дорогу ему преграждает антициклон. Учитывая этот фактор, а так же постепенное ослабевание тайфуна, эксперты полагают, что ущерба Японским островам SURIGAE не принесет. Для Приморского края этот тайфун также угрозы на сегодняшний день не представляет.