Завершены поиски без вести пропавшей 13-летней Софьи Юрковой из Приморья

Софья пропала 23 апреля. Фото: pixabay.com

13-летняя Софья Юркова из Большого Камня пропала 23 апреля 2021 года. Она просто ушла из дома, который расположен по адресу: улица Горького, 4, и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении никому ничего не было известно. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты сперва разместили информацию с приметами Софьи в сети.

- Рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, стрижка «каре» с выбритыми висками. В день пропажи была одета в серо-зеленую куртку, черные штаны, черную футболку и черные кроссовки, - писали волонтеры на своей странице в сети.

И лишь спустя несколько дней активисты сообщили о том, что поиски без вести пропавшей 13-летней Софьи завершены. К счастью, повод для этого радостный, девушку нашли живой и невредимой.

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