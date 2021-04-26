«Виновника увезла скорая»: пьяный байкер пытался проскочить между машинами, но устроил массовое ДТП на Золотом мосту

Один лежачий мотоцикл и две помятые машины - таковы результаты аварии. Фото: принтскрин видео.

Авария случилась на минувших выходных на Золотом мосту, как раз сразу после открытия во Владивостоке байкерского сезона. Как сообщают очевидцы, мотоциклист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался проскочить между двумя машинами. Но попытка не увенчалась успехом.

Сперва байк врезался в Prius, а потом его откинуло еще и в Vitz. В конечном итоге получили помятые машины и лежачий байк. К счастью, все живы, но не обошлось без пострадавших. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Мотоциклиста госпитализировали в больницу в различными травмами. Но, судя по кадрам с места аварии, он еще легко отделался.

Вместе с тем, пользователи сети обеспокоены тем, что байкерский сезон только открылся, а уже авария. Горожане надеются на сознательность мотоциклистов, ведь безопасность на дорогах зависит от каждого, кто «за рулем».

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