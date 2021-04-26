«Прилетел и не улетел»: у жителей Артема неожиданно поселился необычный гость

Попугая уже прозвали птицей счастья. Фото: instagram/artem.news.plus

Любопытная новость появилась на просторах сети. Чудный день выдался у жителей Артема. К ним в дом залетел необычный гость, но только от этого гостя так просто не избавиться.

- На улицу Счастливую в Артеме прилетел попугай и не улетает. Хозяин, отзовись, - пишет автор поста.

Разумеется, на фотографию с пернатым отреагировали пользователи сети. «Так вы его в клетке держите, как он улетит» - шутят приморцы. Вместе с тем, были среди комментаторов и те, кто готов приютить попугая у себя.

Другие же связали прилет попугая и улицу Счастливую – и получили птицу-счастья.«Птица-счастья выбрала вас» - пишут приморцы в интернете. Тем временем, хозяин попугая пока не нашелся, авторы поста надеются, что вскоре птичка вернется домой.

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