Житель Владивостока, находящийся в федеральном розыске, попался полиции из-за банального нарушения на дороге

Мужчина поймался на нарушении правил движения Фото: Милана СОКОЛ

Обычная проверка документов из-за нарушения ПДД в Приморье закончилась задержанием мужчины, который 10 лет находился в федеральном розыске. Дело в том, что предприимчивый торговец несуществующими авто обманул не только доверчивого покупателя из другого региона, но и подставил родственницу.

В далеком 2011 году жительница Анапы обратилась в дежурную часть МВД с просьбой найти ее родственника, который вовлек ее в аферу. Женщина рассказала, что проживающий во Владивостоке мужчина предложил ей стать посредником при покупке авто. Получив деньги с первого же покупателя аферист перестал выходить на связь. Сумма на кону оказалась немаленькая – 800 000 рублей.

Мошенника объявили в федеральный розыск, но все эти годы каким-то образом мужчине удавалось избежать наказания. Одна игра в кошки мышки с системой правосудия прервалась, когда водителя остановили на дороге из-за нарушения. Проверка документов открыла полицейским все подноготную любителя легких денег.

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городу Анапе приехали в служебную командировку во Владивосток и доставили подозреваемого в Краснодарский край. Как сообщает пресс-служба ведомства, за мошенничество мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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