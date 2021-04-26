Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение части Советского района Владивостока

Нарушенное вчера днем электроснабжение части Советского района Владивостока было восстановлено энергетиками Приморских электрических сетей. Сбой в работе электросетевого оборудования не отразился на электроснабжении потребителей в остальных районах Владивостока.

Вчера, 25 апреля, в 12.07 на диспетчерском пункте филиала «Приморские электрические сети» зафиксировано отключение оборудования на подстанции 110 кВ «Вторая речка».

Энергетики приморского филиала ДРСК оперативно отреагировали на отключение. Сразу после получения сообщения на энергообъект выехала оперативная бригада. Электроснабжение потребителей от сетей ДРСК было полностью восстановлено в 13.26. Было также организовано оперативное взаимодействие с энергетиками МУПВ «ВПЭС», где повреждения были выявлены на трех присоединениях. После восстановления работы оборудования ДРСК, подключением потребителей в своих сетях продолжили заниматься специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей.