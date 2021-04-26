«Обрушилась крыша»: мощный пожар вспыхнул в гаражном кооперативе в Приморье

Причины возникновения пожара неизвестны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар произошел 25 апреля вечером на улице Днепростроевская, что в Артеме. Городской охране поступил тревожный звонок о том, что там горят гаражи. На место ЧП выехали сотрудники МЧС. После обследования территории они установили, что в заброшенном гараже загорелась стена и обрушилась крыша. Все это дало возможность языкам пламени перебросится на соседний эксплуатируемый гараж.

- В 18.43 пожар был локализован, а в 19.17 - полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве также отмечают, что никто в результате происшествия не пострадал. Всего в тушении пожара принимали участие 5 человек и одна единица техники. Причины возникновения возгорания пока неизвестны. В обстоятельствах случившегося будет разбираться Госпожарнадзор.

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