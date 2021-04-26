Энергетики Приморья напоминают о недопустимости самовольных работ в охранных зонах ЛЭП

С начала 2021 года в зоне ответственности Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) зафиксировано более 40 случаев воздействия сторонних лиц на электросетевые объекты. Нарушение правил организации работ в охранных зонах ЛЭП приводит к отключениям электроэнергии и негативно сказывается на надёжности работы оборудования компании.

Среди наиболее частых причин стороннего воздействия – производство земельных работ без согласованного ордера в охранных зонах кабельных линий, выполнение несанкционированных погрузо-разгрузочных работ и незаконная рубка деревьев в охранных зонах воздушных линий электропередачи, а также наезды автомобилистов на опоры ЛЭП.

Энергетики отмечают, что количество нарушений требования безопасности при проведении работ в охранных зонах энергообъектов возрастает в весенне-летний период. К сожалению, до сих пор не все предприятия организуют работу техники в охранной зоне ЛЭП согласно требованиям действующего законодательства.

Так, в апреле в Надеждинском районе при проезде негабаритной техники под ЛЭП, водителем были задеты провода воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это привело к падению нескольких опор ЛЭП. В результате чего без электроснабжения остались потребители села Кролевцы. Виновник с места происшествия скрылся. Энергетики оперативно организовали работы по установке новых опор и восстановлению электроснабжения потребителей.

В каждом таком случае энергетики обращаются в полицию, проводят совместные проверки с правоохранительными органами. Виновники в случае их установления несут материальную ответственность за причиненный ущерб. В этом году в отношении лиц, чьи действия нарушили безопасную работу энергооборудования, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Филиал «Приморские электрические сети» в очередной раз напоминает о запрете осуществлять любые действия в охранных зонах линий электропередачи, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены постановлением правительства №160. Для проведения любых работ в охранных зонах кабельных или воздушных линий электропередачи необходимо обратится с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта.

Лица, производящие работы в охранных зонах ЛЭП, должны предоставить необходимую техническую документацию. В течение двух дней сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в проведении работ, о чем письменно уведомляет заявителя. Это касается и автотранспорта: проезд под ЛЭП машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров, должен производиться с письменного разрешения электросетевой компании.