Больше трех тысяч гектаров леса сгорело в Приморье лишь за выходные

На всей территории региона действует особый противопожарный режим. Фото: Денис Нагаев/правительство Приморья.

Вот и подоспели результаты прошедших выходных. За два дня, 24 и 25 апреля, в Приморье зарегистрировали 35 природных пожаров, притом 25 из них – на землях лесного фонда. Как отмечают специалисты, общая площадь возгорания составила 3 327 гектаров. К счастью очаги горения удалось потушить.

- Как уточнили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, все пожары потушены в первые сутки. Патрулирование самолетом Ан-2 и вертолетом R-44, - отметили в пресс-службе правительства Приморья.

Напомним, что на всей территории Приморья ввели особый противопожарный режим. Это значит, что горожанам запрещено находиться в лесах, разводить костры и сжигать мусор на муниципальных территориях. Стоит отметить, что на землях лесного фонда строго под запретом любые огнеопасные работы. Кстати, нарушение правил в период особого противопожарного режима карается более строгим наказанием.

Суммы административных штрафов увеличиваются до: на граждан до 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц до 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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