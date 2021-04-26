В селе Глубинное началось строительство новой школы взамен сгоревшей

Фото: Александр Сафронов/правительство Приморья.

Больше сотни свай установили под фундамент будущей школы в селе Глубинное, которое находится в Красноармейском районе. Прошлое учреждение дотла сгорело при пожаре. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, все строительные работы на месте ведутся по графику. Сейчас там работают 25 человек.

- Работы ведутся по графику, установлено 116 из 145 винтовых свай под фундамент. Переданы в экспертизу на проверку три раздела проектной документации, – уточнили специалисты министерства строительства Приморья.

Напомним, что Олег Кожемяко, губернатор региона, после пожара, который уничтожил школу в селе Глубинное, выступил с инициативой о создании нового учреждения. Таким образом, было принято решение о строительстве школы взамен сгоревшей. Она должна появиться в селе 1 сентября 2021 года.

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