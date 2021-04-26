В Приморье осудят экс-директора транспортной компании, который «обидел» сотрудников на 3 миллиона рублей

Задолженность накопилась больше, чем за год. Фото: Александр ГРЕБЕННИКОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-директора ООО «Дальнереченскавтотранс». Бывшего начальника обвинили в невыплате заработных плат на протяжении более двух месяцев. Дело, кстати, открыли после проведения прокурорской проверки.

- По версии следствия, в период с января 2019 года по февраль 2020 года руководитель организации не в полном объеме выплачивал заработную плату 44 работникам, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 3,2 миллиона рублей. При этом он имел реальную возможность оплаты труда, однако свою обязанность не выполнил, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как сообщают в надзорном ведомстве, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Судьбу недобросовестного экс-начальник решит мировой судья в Дальнереченске.

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