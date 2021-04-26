«Еще совсем молодой был»: житель Приморья, катаясь без прав, погубил жизнь своего пассажира

В результате аварии скончался 26-летний пассажир авто. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Жесткая авария произошла в районе 167 километра автодороги Раздольное-Хасан. На место ДТП выехали сотрудники следственно-оперативной группы. По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota Corolla ехал со стороны села Раздольное в направлении Краскино. По дороге мужчина набрал слишком большую скорость и не смог справиться с управлением. Как итог – съехал с дороги и наехал и ограждение. Авария оказалась смертельной. 26-летний пассажир авто получил травмы, которые не совместимы с жизнью, и скончался на месте.

- Установлено, что водитель Toyota Corolla никогда не получал водительского удостоверения. С начала текущего года сотрудники полиции 4 раза привлекали его к административной ответственности: дважды за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, а также за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства и нарушение правил применения ремней безопасности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полиция начала проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

У водителя машины уже взяли анализ крови, чтобы исследовать на состояние опьянения. Полиция отмечает, что авария произошла в темное время суток на ровном участие трассы. Проверка по факту смертельного ДТП продолжается.

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