График работы поликлиник в Приморье на майские праздники 2021. Фото: Петр Корко/правительство Приморья.

График работы поликлиник в Приморье на майские праздники 2021 – вопрос, который волнует многих горожан. Как оказалось, в период с 1 по 11 мая медучреждения края будут работать по обновленному плану. В минздраве сообщили, что 3,5 и 7 мая поликлиники и узкие специалисты будут принимать пациентов в штатном режиме, без изменений. Стоит отметить, что дежурные службы будут работать все дни кроме двух воскресений, которые выпали на 2 и 9 мая.

- С 1 по 11 мая в поликлиниках также можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты. Во все дни, кроме 2 и 9 мая, будут осуществляться выезды бригад на вызовы к пациентам, – уточнили в минздраве.

Власти отмечают, что всех пациентов, которых ранее записали на прием к специалистам на 4 и 7 мая, перезапишут на ближайшие дни. Регистратура должна будет оповестить всех об изменениях.

В правительстве сообщают, что стационары, травмпункты и станции скорой помощи будут работать без изменений, то есть - в круглосуточном режиме.

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