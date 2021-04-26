Мощный пожар на котельной в Приморье: огонь охватил площадь в 150 квадратных метров

Причины возникновения пожара неизвестны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сообщение о том, что в селе Светлогорье горит котельная, расположенная на улице Хомякова, поступило почти в пять утра 26 апреля. Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП спустя три минуты после тревожного звонка. После того, как сотрудники МЧС осмотрели территорию, резюмировали – горят транспортерная лента, котлы, кровля и уголь.

- В 04.31 пожар был локализован, в 06.45 – ликвидация открытого горения. В данный момент идет проливка конструкций. Общая площадь горения составила 150 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как отмечают в «чрезвычайном» ведомстве, к счастью, никто в результате происшествия не пострадал. Всего в тушении пожара принимали участие 10 человек и три единицы техники. Причины возникновения возгорания в котельной пока неизвестны.

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