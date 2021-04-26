Завод «Русский Минтай» сертифицирован по стандартам MSC

Завод «Русский минтай», построенный Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК) в Приморском крае, получил сертификат Морского попечительского совета (MSC), свидетельствующий о соответствии требованиям MSC. Сертификация подтверждает высокое качество бизнес-процессов компании и устойчивость производства.

Продукция завода будет маркироваться логотипом MSC, свидетельствующим, что она выловлена и переработана в полном соответствии с экологическими стандартами и отвечает международным нормам качества.

«В группе компаний РРПК вся производственная цепочка, от вылова и до выпуска продукции, сертифицирована на соответствие стандартам MSC, - говорит генеральный директор завода «Русский минтай» Михаил Дегтяренко. - Это в очередной раз подтверждает, что деятельность компании не наносит ущерб окружающей среде, а промысел и переработка продукции являются объектом эффективного управления и соответствуют государственным и международным стандартам».

Завод также прошел проверку качества продукции на соответствие европейским стандартам и по итогам аттестации получил еврономер, дающий право на реализацию продукции на рынки Европы.

На текущий момент высококачественная продукция завода «Русский минтай» поставляется на внутренний рынок страны: Приморский край, Москва, Московская область, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Татарстан, Башкортостан, Рязань. Завод намерен расширять географию поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт. В ближайшее время планируются первые поставки в страны Евросоюза, Северной Америки и Азиатский регион.

«Русский минтай» - крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Приморского края. Основная продукция завода - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и др. Проектная мощность завода – 155 тонн продукции в сутки и не менее 20 тонн в сутки рыбного жира и муки из отходов основного производства.

Мощности завода, а также строящегося нового флота, позволят РРПК обеспечить собственную глубокую переработку до 100% уловов.