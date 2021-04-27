Видимо, боль выглядит так. В пригороде Владивостока на новенький Lexus упал столб

Столб угодил прямо в Lexus RX. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

В весьма незавидной ситуации в пригороде Владивостока оказался владелец люксового авто. На припаркованную машину попросту завалился деревянный столб. Судя по фото, повреждения оказались не критически, но учитывая стоимость новенькой иномарки (от 3, 3 миллионов рублей), выпрямление вмятин может влететь в кругленькую сумму.

Как отмечают свидетели, столб с проводами спикировал на Lexus RX IV в районе Фанзавода, рядом со складами. К счастью, опора была не из бетона, да и при падении не задела людей.

Опора не устояла. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

«Хоть и не мой, но аж зубы сжало», «Бедная леечка», «Надеюсь есть КАСКО, ситуация очень неприятная», – с сочувствием высказываются пользователи сети.

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