Морось и сильный ветер. Синоптики уточнили прогноз погоды во Владивостоке

Местами ожидается туман и морось. Фото: Милана СОКОЛ

Во вторник на погоду в Приморье влияет поле пониженного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков, но местами туман и морось. Будет дуть ветер южный умеренный, в западных районах сильный. В дневное время температура воздуха составит +9...+22°C. В разных районах преобладают положительные температуры. В середине недели по прогнозам специалистов портала «Примпогода», в ночные часы при облачной погоде в крае станет теплее, а вот днем наоборот похолодает.

Во Владивостоке 27 апреля переменная облачность, в конце дня возможна морось. В городе будет дуть ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Столбики термометров поднимутся до +8...+10°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. В городе будет ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Воздух прогреется до +14...+16°C.

В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. Специалисты прогнозируют ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине умеренный. Температура воздуха составит +11...+13°C.

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