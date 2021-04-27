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Общество27 апреля 2021 1:51

Директор крупной приморской компании попалась при попытке подкупа

Руководителя взяли под стражу, хотя деньги присвоила ее напарница
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Руководитель надеялась повлиять на результаты исследований.

Руководитель надеялась повлиять на результаты исследований.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело из-за покушения на дачу взятку должностному лицу. В центре скандала оказалась руководитель крупного приморского предприятия, которая надеялась подкупить представителя центра лабораторных исследований. Ранее компания попала в поле зрения ответственный инстанций из-за глобальных задержек зарплат.

Генерального директора ООО «Промышленный парк Уссурийский», он же Уссурийский картонный комбинат, взяли под стражу. Буквально недавно на предприятии прошли серьезные проверки из-за 4-месячных задержек зарплат работникам. Руководство тогда оказалось под домашним арестом. Но ограничится им не получилось из-за серьезнейших нарушений. Еще одна проверка в компании, являющейся резидентом Свободного порта «Владивосток», потянула на уголовку.

По версии следствия, летом прошлого года гендиректор картонного комбината пыталась подкупить специалиста филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО», который проводил исследования на предприятии. Надеясь повлиять на результат взятых проб, руководитель передала 20 000 рублей через посредника. Вот только напарницу ничуть не волновал исход проверка и она попросту прикарманила деньги себе.

– В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжатся, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировала представитель следственного комитета Приморья.