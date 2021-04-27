В Приморье нерадивого отца могут посадить из-за долга собственному ребенку

Мужчина не платил деньги на содержание собственной дочери. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Житель Кавалеровского района Приморья задолжал больше 460 тысяч рублей, уклоняясь от уплаты алиментов. Неоднократные предупреждения и привлечения к административной ответственности на горе-отца не подействовали. В итоге нерадивый родитель может лишиться свободы сроком до года.

В 2017 году суд лишил мужчину родительских прав, обязав платить деньги на содержание дочери. Однако отец то давал деньги, то переставал платить. Как сообщает прокуратура Приморского края, только с октября 2020 года по январь 2021 года мужчина задолжал 42 000 рублей. А за все время долг превысил 460 000 рублей.

В ближайшее время уголовное дело в отношении злостного неплательщика рассмотрит суд.

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