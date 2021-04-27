В Артеме за кражи из алкомаркетов задержали водителя, позже выяснилось, что его пассажиры под героином

Эта кража в алкомаркете была не первой для жителя Артема. Фото: постановочная съемка из архива "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В алкомаркете на Кирова в Артеме неизвестный украл бутылку спиртного, которая стоила 2 тысячи рублей, сел в машину и уехал. Получив ориентировку на розыск и задержание Toyota Carina, полицейские вскоре остановили подходящую под описание машину на улице Щорса, в которой сидели трое мужчин с признаками опьянения.

Во время проверки правоохранители обнаружили у одного из пассажиров шприц с остатками героина. Медицинское освидетельствование показало наличие наркотиков в крови у обоих пассажиров авто. Специалисты составили административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ за (потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача), за что грозит штраф до 5 тысяч рублей или арест на месяц.

35-летний водитель же от освидетельствования отказался. В связи с этим в отношении него сотрудники полиции составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ, которая влечет штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Кроме того, правоохранители установили, что водитель причастен к совершению двух краж из алкомаркетов. Административные протоколы по статье 7.27 КоАП РФ на жителя Артема составлены, ему грозит денежный штраф в размере пятикратной стоимости украденного и арест на срок до 15 суток. В общей сложности «веселая поездка» может стоить компании около 50 тысяч рублей.