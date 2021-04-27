10 тысяч кедров высадят в мае во Владивостоке

Вопрос озеленения Владивостока сегодня актуален как никогда. После прошедшего ледяного дождя город утратил немало зеленых насаждений. В мае этого года в рамках проекта «Вернем кедр Приморью» активисты высадят десять тысяч саженцев кедра.

Акции пройдут в районе улицы Русской, 94а, и на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Для участников мероприятий также подготовлены развлекательная программа и угощения - пирожки и горячий чай. Инициаторами акций выступили администрация Владивостока и фонд поддержки гражданских инициатив «Русь».

Как отмечают организаторы проекта, акции по высадке кедра проходят во Владивостоке с 2012 года. За это время было высажено более 15 тысяч кедров. В этом году проект будет реализован при поддержке фонда Президентских грантов.

Планируется, что участниками акции станут общественные и коммерческие организации, волонтеры, а также просто неравнодушные жители города.

15 мая высадка кедров состоится на улице Русской, 94а, 16 мая – на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Начало акций в 12 часов. К участию приглашаются все желающие.