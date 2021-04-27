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Общество27 апреля 2021 7:04

Новенькие, со всеми удобствами. Сиротам во Владивостоке выдадут долгожданное жилье

На эти нужды в этом году дополнительно выделено больше 30 миллионов рублей
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Во Владивостоке продолжают обеспечивать муниципальным жильем льготные категории граждан.

Во Владивостоке продолжают обеспечивать муниципальным жильем льготные категории граждан.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Владивостоке продолжается передача квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ближайшее время еще четверо нуждающихся смогут получить заветные ключи от собственных квадратных метров. Кроме того, городская администрация проводит аукцион на покупку еще одной квартиры, а также выделит два жилых помещения в новостройке на улице Глинки.

Напомним, вопрос обеспечения жильем детей-сирот в столице Приморского края находится на особом контроле властей. На эти цели в 2021 году предоставлены субвенции – 30,2 миллиона рублей. Четыре квартиры для сирот обошлись бюджету в 16, 7 миллионов рублей.

В квартирах сделан современный ремонт.

Фото: vlc.ru

– По двум квартирам уже провели осмотры, готовим документы на регистрацию права собственности, предоставление планируется на июнь. Еще по двум квартирам проводится процедура приемки, передавать их планируем в июле, – рассказали специалисты управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока.

Еще 5,3 миллиона рублей власти выделят на строительство двух квартир в новом ЖК на улице Глинки. Помимо этого, администрация города объявила еще один аукцион на покупку жилья для сирот. Стоимость квартиры не должна превышать 4 810 740 рублей. Желающие принять участие в торгах могут ознакомиться с требованиями и техническим заданием на Единой электронной торговой площадке www.roseltorg.ru.

В санузлах есть все необходимое.

Фото: vlc.ru

Перед властями города и края стоит задача обеспечить муниципальным жильем все льготные категории граждан, которые стоят в очереди. Стоит отметить, что во Владивостоке с его высокими ценами на жилплощадь, решить многолетнюю проблему особенно сложно.

В ближайшее время квартиры передадут нуждающимся.

Фото: vlc.ru

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