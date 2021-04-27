График работы МФЦ в Приморье на майские праздники 2021

МФЦ изменили режим работы из-за праздников. Фото: Иван МАКЕЕВ

График работы МФЦ в Приморье поменялся из-за майских праздников 2021. Согласно указу президента России Владимира Путина, в этом году выходными объявлены с 1 -10 мая, при этом в за работниками государственных структур на время отдыха сохранится заработная плата. Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои документы» во время праздников работать не будут.

Тем, кто уже сдал документы на оформление в МФЦ, в случае готовности необходимо их забрать до майских праздников.

– С учетом длительных выходных гражданам нужно забрать свои документы, находящиеся на выдаче: паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения, – отметили в администрации края.

Стоит отметить, что время длительных выходных получить большинство услуг можно в электронном виде на едином и региональном порталах. После праздников МФЦ вернутся к привычному режиму работы.

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