Во Владивостоке до конца ноября отремонтируют подпорную стену на Володарского

Декоративные элементы для стены изготовят на заказ. Фото: Яндекс.Карты

Во Владивостоке проходит масштабный ремонт подпорной стены возле дома №8 на улице Володарского. Строители намерены не только отреставрировать стену, но и восстановить ее исторический вид. Балясины, шары и поручни, которые являются элементами культурного наследия, изготовят на заказ на заводе в Екатеринбурге.

Капитальный ремонт подпорной стены недалеко от памятника герою-комсомольцу Виталию Баневуру проводит ООО «Промстрой-ДВ». Как отметила пресс-служба администрации Владивостока, компания уже зарекомендовала себя при работе на других объектах. По проекту специалистам необходимо завершить ремонт до 15 ноября.

– Такой срок связан с необходимостью индивидуального заказа и изготовления декоративных элементов. По имеющейся информации, их изготовление и доставка могут занять до трех месяцев, – рассказали специалисты городского управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

Пока в Екатеринбурге будут изготавливать декоративные элементы, аналогичные существующим ранее, во Владивостоке закончат основной ремонт стены. Рабочие уже провели демонтаж. Сейчас началось изготовление армокаркаса, который вскоре планируется установить. После этого специалисты также сделают водопропускные лотки, восстановят лестничные марши и благоустроят территорию вокруг. Стоит отметить, что фактурный слой подпорной стены после реставрации будет максимально приближен к его первоначальному виду. За ходом ремонтных работ наблюдают представители дома и сотрудники городской администрации.

Помимо подпорной стены на Володарского в этом году во Владивостоке также отремонтируют объекты на Окатовой, 18, на проспекте Красного Знамени, 45, Светланской, 207, и по другим адресам.

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