Школа «Управдом» начнет работу в мае. Жителей Владивостока бесплатно научат разбираться в сфере ЖКХ

Приморцев бесплатно научаться разбираться в важных коммунальных вопросах. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке после длительного перерыва из-за пандемии возобновит работу школа «Управдом». Попасть на занятия могут все, кто хочет научиться разбираться в жилищном законодательстве. Популярные и полезные уроки проводятся абсолютно бесплатно. Первая лекция запланирована уже в начале мая.

На данный момент специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока работают над актуальным графиком занятий в школе «Управдом», уроки в которой пользовались большой популярностью до пандемии. Оно и понятно, жителям города зачастую не хватает знаний в сфере ЖКХ, да и научиться отстаивать свои права в диалоге с управляющими компаниями – никогда не будет лишним.

Напомним, школа «Управдом» организована в 2014 году администрацией города Владивостока. Ее главной задачей стало повышение грамотности населения и подготовка управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Как показали многочисленные встречи мэра города Олега Гуменюка с людьми, горожане не всегда знают свои права, не все понимают, что такое общедомовое имущество и места общего пользования, а общение с управляйками иногда и вовсе заканчивается войной.

Во время занятий специалисты разбирают такие темы, как перепланировка жилых помещений, изменения тарифов на коммунальные услуги, участие в федеральных и краевых программах по ремонту дворов, пожарная безопасность и множество других актуальных вопросов, волнующих жителей города.

Первое занятие решено провести во Фрунзенском районе приморской столицы, так как именно оттуда мэру поступило много жалоб на работу управляющих компаний. Далее уроки пройдут и в других районах. График занятий вскоре появится в соцсетях и СМИ.

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