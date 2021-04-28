Масштабные отключения холодной воды ждут жителей Приморья

Во Владивостоке и Артеме отключат воду. Фото: Милана СОКОЛ

28 апреля не будет холодной воды по ряду улиц в Артеме и во Владивостоке, об этом сообщил «Примводоканал». Временные перебои связаны с ремонтными восстановительными работами на городских коммуникациях.

Так, в среду с 08:00 утра до 17:00 часов из-за аварийного ремонта на водопроводе по улице Михайловская в Артеме отключат абонентов, проживающих на следующих улицах:

Алтайская;

Еремича;

Краснознаменная;

Ленина;

Ленинградская;

Михайловская;

Московская;

Мухина;

Раздольная;

Стрельникова;

переулок Сельских рабочих;

Талалихина;

Украинская;

Уральская;

переулок Факельный;

Харьковская;

Черноморская

70 лет Октября.

Во Владивостоке ремонт будет плановый. Временные трудности 28 апреля с 09:00 до 21:00 придется потерпеть жителям следующих домов:

Адмирала Горшкова, 40, 42, 44;

Адмирала Смирнова, 8, 10, 12;

Анны Щетининой, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39.

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