Масштабные отключения холодной воды ждут жителей Приморья

Во Владивостоке и Артеме отключат воду.
Фото: Милана СОКОЛ
28 апреля не будет холодной воды по ряду улиц в Артеме и во Владивостоке, об этом сообщил «Примводоканал». Временные перебои связаны с ремонтными восстановительными работами на городских коммуникациях.
Так, в среду с 08:00 утра до 17:00 часов из-за аварийного ремонта на водопроводе по улице Михайловская в Артеме отключат абонентов, проживающих на следующих улицах:
Алтайская;
Еремича;
Краснознаменная;
Ленина;
Ленинградская;
Михайловская;
Московская;
Мухина;
Раздольная;
Стрельникова;
переулок Сельских рабочих;
Талалихина;
Украинская;
Уральская;
переулок Факельный;
Харьковская;
Черноморская
70 лет Октября.
Во Владивостоке ремонт будет плановый. Временные трудности 28 апреля с 09:00 до 21:00 придется потерпеть жителям следующих домов:
Адмирала Горшкова, 40, 42, 44;
Адмирала Смирнова, 8, 10, 12;
Анны Щетининой, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39.
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