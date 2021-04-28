Водоэмульсионкой красили? «Молочные реки» на дороге в Артеме вызвали много вопросов

Белая пена на дороге привлекла внимание горожан. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus

Белая пена, образовавшаяся во время дождя в Артеме, удивила местных жителей, заставляя порассуждать о ее возможном происхождении. Горожане предположили, что у явления отнюдь не природное происхождение. Местные думают, что таким образом смывается свеженькая разметка.

– Сейчас на улице Лазо в Артеме текут «молочные реки». Ничего не утверждаю, но, похоже, что это уплывает новенькая разметка, которую на днях рисовали. Она что ли на водной основе? Может, кто знает реальную разгадку этих молочных рек?, – поделился в сети один из местных жителей.

По словам горожан, на Лазо действительно недавно обновляли дорожную разметку. Некоторые жители города отметили, что проезжая, чувствовали резкий запах краски. При этом водители отмечают, что часть линий слегка стерлась еще до осадков.

Местные жители предположили, что дорога окрасилась от свежей разметки. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus

«Дождь прекратится – дворники с кисточками восстановят», «Серьезно, водоэмульсионной краской красили?» – комментируют кадры горожане.

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