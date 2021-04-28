В первый день голосования за объекты благоустройства свое мнение высказали более 1200 жителей

Администрация Владивостока приглашает жителей проголосовать за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». В первый день работы онлайн-площадки 25.gorodsreda.ru более 1200 жителей оставили свой голос.
Для жителей Владивостока на голосовании представлены семь общественных территорий.
Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо;
Сквер «Чайка» (Калинина, 20);
Сквер на Русской, 46;
Сквер «Некрасовский»;
Сквер в районе Калинина, 28 - 38;
Общественная территория на Иртышской, 34а;
Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.
Четыре территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году. Голосование продлится до 30 мая.
По всем вопросам, связанным с онлайн-голосованием в Приморском крае, работает горячая линия. Получить консультации специалистов можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и в выходные дни с 11.00 до 18.00 по телефону 8 (423) 260-75-15.
Основная задача проекта - преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Главный показатель эффективности его реализации – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.