Очередная смерть и новые случаи болезни. Оперштаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Приморье

27 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

В минувшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла еще одну жизнь в Приморье. Краевой оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистику по заболеваемости. Очевидно, что инфекция отступает, показатели сравнялись с данными за прошлый год, когда пандемия только начиналась.

За последние 24 часа новой инфекцией в Приморье заболели 27 человек. Всего с начала эпидемии в крае заразились 43 484 местных жителей. Большая часть приморцев – 40 898, смогли победить заболевание.

Пандемия погубила 711 приморцев. 98 015 жителей края уже привились от опасного заболевания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14