Передовые отряды медиков Приморья получают подарки и поздравления

На подстанции «Центральная» скорой помощи Владивостока (Океанский проспект, 115), кандидаты предварительного голосования, депутаты фракции «Единая Россия» Думы города Владивостока Людмила Таран и Евгений Тесленко поблагодарили медиков скорой помощи - передового отряда медицинского сообщества- за вклад в борьбу с эпидемией коронавируса и вручили подарки. Врачи и фельдшеры получили цветы, фруктовые наборы и торты, а также билеты в театр Горького, предоставленные депутатом Законодательного Собрания Приморского края, художественным руководителем театра Ефимом Звеняцким.

Заведующая подстанциями «Центральная», «Тихая» и «Эгершельд» Ольга Данилова отметила, что скорые испытывают высокую нагрузку всегда - сегодня на работу в сутки по городу заступают 24 бригады.

«Врачи, фельдшеры и водители несли свою вахту с пониманием - на пике нагрузки, когда было до 800 вызовов в сутки, выходили в дополнительные смены, в выходные, в ночь. В связи с коронавирусной инфекцией, увеличилось количество случаев сердечно-легочной реанимации, терапии острых нарушений мозгового кровообращения, часто проводили кислород-зависимую терапию. Все мы, работники Скорой, понимали, что жизнь и здоровье в приоритете, а потому справлялись», - сообщила Ольга Данилова.

«Я благодарна судьбе, что участвую в этой акции, - заявила Людмила Таран. - В Приморье 49 станций скорой помощи, мои коллеги-единороссы планируют там провести чествование медиков. Очень важно поблагодарить за добрые сердца и добрые руки все коллективы, отметить их вклад в спасении наших жизней, за их напряженный труд во время пандемии ежедневно и ежечасно, пожелать здоровья и благополучия семьям».

Евгений Тесленко отметил важность первого отклика на обращение и умения распределить силы бригад с тем, чтобы они прибыли к больному с наименьшей потерей времени.

«Я сердечно поздравляю вас с Днем работника скорой помощи, желаю вам позитива и неиссякаемой энергии в деле спасения жизней», - обратился к диспетчерам единоросс.

Александр Юртаев поздравил бригады скорой помощи, расположенной в Первомайском районе на Сахалинской, 55, и вручил им цветы им 50 наборов семян овощных культур для медиков-дачников.

Подарки медикам подстанции скорой помощи на Чуркине (ул. Калинина 49), вручил другой кандидат на участие в праймериз ЕР - Дмитрий Легкий.

Депутат краевого парламента Александр Бехтер чествовал сотрудников отделения скорой помощи Черниговской центральной районной больницы. Его коллега по фракции «ЕР» в краевом парламенте Татьяна Косьяненко привезла подарки в скорую помощь Спасска. Депутат Законодательного Собрания Приморского края Галуст Ахоян поздравил сотрудников станции скорой помощи Партизанского района, расположенной в селе Вольно-Надеждинское. Краевой депутат Ефим Звеняцкий сделал приятный дар сотрудникам трех станций скорой помощи - билеты на все спектакли репертуара мая 2021 года, которые пройдут на сцене Академического Театра им. М. Горького.

В течение всего периода борьбы с коронавирусом региональное отделение Партии обеспечивало максимальную безопасность работы медицинского персонала скорых - в феврале закупили и передали защитную экипировку и средства дезинфекции. В апреле 2020 года горячими обедами обеспечили КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Артема". В мае - закупили новые мобильные телефоны для сотрудников скорой помощи в Лазовском районе.

В июне, ко Дню медика, региональное отделение «Единой России» передало в больницы края медицинские комплекты индивидуальной защиты на общую сумму 3 млн 155 тысяч рублей. 14 июля 2020 года состоялась передача новых служебных автомобилей станциям скорой медицинской помощи Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и Арсеньевской городской больнице. Ключи от 60 карет вручил главным врачам медицинских учреждений глава Приморского края, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Кожемяко. В ноябре 2020г. более ста комплектов термобелья было передано медикам скорой Уссурийска.

Акция «Единой России» в День работников скорой медицинской помощи проходит под хештенгами #СпасибоЗаЖизнь и #ГордимсяВрачами, под лозунгами «Пока есть вы – всегда есть надежда», «Спасибо за ваш труд!», «Спасибо, что спасаете жизни!» одновременно во всех регионах России.