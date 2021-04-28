«Все бесполезно». Жительница Хабаровска просит помочь приморцев в поисках могилки матери

Девушка надеется с помощью неравнодушных людей найти могилку родного человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С весьма необычной просьбой к жителям Владивостока обратилась хабаровчанка. В преддверии родительского дня Анастасия надеется найти могилку своей матери, которая захоронена на Лесном кладбище. Отчаявшаяся девушка даже готова заплатить за информацию о месте погребения родного человека.

– Скоро родительский день и многие пойдут на кладбище. Я живу в другом городе, но моя мама похоронена на Лесном кладбище во Владивостоке. Много лет я ищу ее могилку, но безуспешно. Прошу жителей Приморья помочь! Если вы будите на Лесном кладбище (ориентировочно 6-8 сектор), вдруг увидите, проходя мимо захоронения табличку – Корябкина Луиза Сергеевна, 03.03.1956 – 10. 06. 2004. Пожалуйста, сообщите по номеру телефону: 89510071220, за вознаграждение. Прошу вас, помогите найти, – обратилась в сети к местным жителям хабаровчанка.

По словам девушки, она уже беседовала со смотрителями кладбища, однако и они не смогли помочь в поисках могилы матери. Как заверили Анастасию, якобы с 2003 года не присваиваются номера захоронениям и не ведется книга учета.

– И денег предлагали им. Ответ был один – бесполезно все, не найдете! – с отчаянием отмечает дочь погибшей.

Приморцы готовы помочь девушке в столь нелегких поисках абсолютно бесплатно. Уже несколько человек пообещали Анастасии обратить пристальное внимание на чужие могилки при посещении кладбища. Жительнице Хабаровска также посоветовали отправить официальный запрос в администрацию города и руководству кладбища.

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